Haber Giriş: 23 Temmuz 2021 Cuma 01:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Dicle Nehri kıyısında mahsur kalan 21 kişi kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Diyarbakır'da, Dicle Nehri kıyısında piknik yaparken suyun yükselmesi sonucu mahsur kalan 21 kişi İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve Jandarma Arama Kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldı.
Merkez Yenişehir ilçesinin Hantepe Mahallesi'nden geçen Dicle Nehri kıyısında piknik yapan iki aile, su seviyesinin yükselmesi nedeniyle bulundukları bölgede mahsur kaldı.
Ailelerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye AFAD ve JAK ekipleri sevk edildi.
21 kişi, ekiplerin yaklaşık bir saat süren çalışması sonucu mahsur kaldıkları kıyıdan botlarla kurtarıldı.
Etiketler: Diyarbakır AFAD
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