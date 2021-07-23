İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sel felaketinin yaşandığı Rize ve Artvin’de incelemelerde bulunmak üzere bölgeye geldiğini söyledi.

Altun, "Devletimiz tüm kurumlarıyla afet bölgesinde, inşallah en kısa sürede yaraları saracağız." dedi.

Cumhurbaşkanımız sayın @RTErdogan, sel felaketinin yaşandığı Rize ve Artvin’de incelemelerde bulunmak üzere bölgeye geldi.



Trabzon Havalimanı’ndan Rize’ye doğru yola çıkıyoruz.



Devletimiz tüm kurumlarıyla afet bölgesinde, inşallah en kısa sürede yaraları saracağız. — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) July 23, 2021

Erdoğan Karaismailoğlu'ndan bilgi aldı

Erdoğan, Trabzon’dan Rize’ye geçerken Artvin ve Rize’de yaşanan sel afeti sonrasında yürütülen çalışmalar hakkında Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan bilgi aldı.

Cumhurbaşkanımız, Trabzon’dan Rize’ye geçerken Artvin ve Rize’de yaşanan sel afeti sonrasında yürütülen çalışmalar hakkında Ulaştırma ve Altyapı bakanımız @akaraismailoglu’ndan bilgi alıyor. pic.twitter.com/27CrcnwTm8 — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) July 23, 2021

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'ye yapacağı ziyaret kapsamında ilk olarak Güneysu Merkez Camii'nde Cuma namazı kıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan selin vurduğu Rize'ye geldi. Cuma namazı sonrası açıklama yapması bekleniyor. pic.twitter.com/2KNTUTVYjU — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 23, 2021

Erdoğan, namaz sonrasında Rizelilere seslenecek.

Selin vurduğu bölgede incelemelerde bulunacak olan Erdoğan, AFAD koordinasyon merkezindeki toplantıya da başkanlık edecek. Bölgede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantı sonrasında açıklama yapması bekleniyor.