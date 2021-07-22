Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından vaka sayılarındaki artış ile ilgili uyarılarda bulundu.

"Bugün muhtemelen daha yüksek bir sayıyla karşılaşacağız"

Bakan Koca, vaka sayısının bugün daha yüksek olacağını, aşıyla artışın önüne geçileceğini vurguladı:

"Yüzde 63’ümüz en az bir doz aşımızı olduk. Aşılanma oranı daha düşük olsaydı, bugün daha yüksek vaka sayılarıyla karşılaşacaktık. Zayıf noktamız, salgınla mücadelenin kuralları konusunda yorulmuş olmamız ve bazılarımızın aşıyı ertelemesidir. Kurallarla, aşıyla kontrolü ele alalım.

Vaka sayılarının bir gün, birkaç gün içinde düşmediğini deneyimlerimizle biliyoruz. Sonraki günleri uyacağımız kurallar, yaptıracağımız aşılar belirleyecek. Almak istediğimiz sonuca göre hareket edelim. Kararlı davranalım."

Vaka sayısı 10 bine dayandı

Son 24 saatte 9 bin 586 yeni vaka tespit edildi, 52 kişi hayatını kaybetti, 5 bin 93 kişi sağlığına kavuştu.

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı 39 milyon 155 bin 309'u birinci doz, 21 milyon 635 bin 725'i ikinci doz, 3 milyon 696 bin 807'si üçüncü doz olmak üzere 64 milyon 487 bin 841'e yükseldi.