Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından 10-16 Temmuz tarihleri arasındaki haftalık vaka haritasını paylaştı.

İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Aşı programını ne kadar kısa sürede tamamlayabilirsek o kadar kısa sürede salgın gündemi dışında kalırız. pic.twitter.com/IoOSIR3VRc — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 22, 2021

En fazla artış Siirt'te

Bakan Koca, "İllerimizde 100 bin nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Aşı programını ne kadar kısa sürede tamamlayabilirsek o kadar kısa sürede salgın gündemi dışında kalırız" wdedi.

Sağlık Bakanı Koca, "Son bir haftada vaka sayısı en çok artan illerimiz; Siirt, Giresun, Bingöl, Diyarbakır ve Kırıkkale" dedi.

En az artışın olduğu iller listesinde ise Kilis, Hatay, Aydın ve Manisa yer aldı.

İllere göre haftalık vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 75,12, Ankara'da 57,95, İzmir'de 24,46 oldu.