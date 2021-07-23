Şile Kaymakamlığından yapılan açıklamada, dün sabah saatlerinde Ayazma Plajı ve Kızılcaköy plajlarında denize girerek kaybolan 3 kişi için görevliler tarafından yapılan arama kurtarma çalışmalarına devam edildiğini belirtildi.

Şile'de denize girdikten sonra dalgalara kapılarak kaybolan 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Detayları @trthaber muhabiri Merve Güneş aktardı. pic.twitter.com/3RAO2vcVmj — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 23, 2021

Bugün, saat 07.15'te Kızılcaköy Plajı'nda kayıp olan A.A. adlı kişinin cansız bedenine ulaşıldığı aktarılan açıklamada, Ayazma Plajı'ndan denize girerek yoğun dalga ve akıntı nedeniyle kaybolan 2 kişi için de çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

İlerleyen saatlerde ekiplerin yoğun çalışması sonuç verdi. Denizde kaybolan 3 kişiden birinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Kaybolan 1 kişi için çalışmalar sürdürülüyor.

Denize giren 5 kişi kaybolmuştu

Dün, Şile ilçesi Ayazma ve Kızılcaköy Plajı'nda serinlemek için denize giren 2'si yabancı uyruklu 5 kişi, bir anda dalgalara kapılıp gözden kaybolmuştu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen ekiplerin yaptığı çalışmada, 1 kişi kurtarılırken, 1 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı.

Kayıp 3 kişiyi arama çalışmalarına ise havanın kararması üzerine ara verilmişti. Şile Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, denize girmenin yasaklandığı duyurulmuştu.