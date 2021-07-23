Haber Giriş: 23 Temmuz 2021 Cuma 15:17Son Güncelleme: Kaynak: DHA
‘Kilit kavşak’ Kırıkkale'de bayram dönüşü yoğunluğu
[Fotoğraf: DHA]
43 ilin geçiş noktasında yer alan ve 'kilit kavşak' olarak adlandırılan Kırıkkale'de bayram dönüşü ile birlikte trafikte uzun araç kuyrukları oluştu.
Dün akşam saatlerinde başlayan dönüş yoğunluğu, Kurban Bayramı'nın son gününde de devam ediyor.
Memleketlerinden ve tatil yerlerinden dönenler sabah saatlerinden itibaren yoğunluk oluşturdu.
[Fotoğraf: DHA]
Bazı kavşaklar geçici olarak kapatıldı
Kırıkkale-Ankara karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Polis ekipleri, ulaşımın aksamaması için karayolundaki kavşakların bazılarını kapatarak önlem aldı.
Trafik yoğunluğunun hafta sonuna kadar devam etmesi bekleniyor.
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