Haber Giriş: 23 Temmuz 2021 Cuma 18:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da 7 eve "koronavirüs" karantinası
Adıyaman'da artan koronavirüs vakaları üzerine 7 evde karantina uygulaması başlatıldı.
Adıyaman'da bazı kişilerin COVID-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldı.
Bu kapsamda, farklı mahallelerdeki 7 ev karantinaya alındı.
Etiketler: Koronavirüs Karantina
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