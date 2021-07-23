Haber Giriş: 23 Temmuz 2021 Cuma 20:12Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Hakkari ve Van'da 449 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Güvenlik güçlerinin Hakkari ve Van'da gerçekleştirdiği operasyonda toplam 449 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Ekipler, Hakkari Yüksekova ilçesinin Akpınar köyü kırsalında 184 ve Van'ın İpekyolu ilçesinde 265 kilogram uyuşturucu madde ele geçirdi.
Van'daki operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Böylece bir günde 449 kilogram uyuşturucu yakalanmış oldu. Bölgede operasyonlar devam ediyor.
[Fotoğraf: TRT Haber]
Bakan Soylu'dan tebrik mesajı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medyada yayınladığı mesajında operasyonu gerçekleştiren güvenlik güçlerini tebrik etti.
Etiketler: Hakkari Uyuşturucu
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