Ekipler, Hakkari Yüksekova ilçesinin Akpınar köyü kırsalında 184 ve Van'ın İpekyolu ilçesinde 265 kilogram uyuşturucu madde ele geçirdi.

Van'daki operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Böylece bir günde 449 kilogram uyuşturucu yakalanmış oldu. Bölgede operasyonlar devam ediyor.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Bakan Soylu'dan tebrik mesajı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medyada yayınladığı mesajında operasyonu gerçekleştiren güvenlik güçlerini tebrik etti.