Eşkel, Eğerce ve Mesudiye sahillerinden Karacabey Boğazı'na kadar olan sahil şeridinde bugün denize girilmesine izin edilmedi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ile Mudanya Belediyesi Arama Kurtarma ekipleri, söz konusu bölgede önlem alarak sahildeki kişileri konuyla ilgili uyardı.

[Fotoğraf: AA]

Olumsuz hava koşulları nedeniyle bölgede yarın da denize girilmesine izin verilmeyecek.