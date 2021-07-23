Haber Giriş: 23 Temmuz 2021 Cuma 20:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mudanya'da bazı plajlarda denize girmek yasaklandı
[Fotoğraf: AA]
Bursa'nın Mudanya ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı plajlarda bugün ve yarın denize girmek yasaklandı.
Eşkel, Eğerce ve Mesudiye sahillerinden Karacabey Boğazı'na kadar olan sahil şeridinde bugün denize girilmesine izin edilmedi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ile Mudanya Belediyesi Arama Kurtarma ekipleri, söz konusu bölgede önlem alarak sahildeki kişileri konuyla ilgili uyardı.
[Fotoğraf: AA]
Olumsuz hava koşulları nedeniyle bölgede yarın da denize girilmesine izin verilmeyecek.
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