Adıyaman'da minibüs şarampole devrildi: 2 ölü, 5 yaralı
Adıyaman'da Nemrut Dağı'nı ziyaret eden ailenin içinde bulunduğu minibüs dönüş yolunda uçuruma yuvarlandı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi ağır yaralandı.
Nemrut Yolu Kayadibi yakınlarında, Mehmet Selim A. yönetimindeki minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.
Takla atarak şarampole yuvarlanan minibüstekiler araçta sıkıştı.
Olay yerine çok sayıda 112 sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Yaralıların durumu ciddi
Kazada Ayten A., Abdulhakim A. olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralılar Cemal A., Mehmet Selim A., Selma A., Halime A., Burak A.minibüsten çıkartılarak Kahta ve Adıyaman'daki hastanelere sevk edildi.
Yaralıların sağlık durumları ciddiyetini koruyor.
Nemrut Dağı'nı ziyarete gitmişlerdi
Kaza yapan minibüste bulunan kişilerin Nemrut Dağı'nı ziyaret ettikten sonra dönüş yolunda kaza yaptıkları öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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