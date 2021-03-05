Acı haber dün Bitlis'ten geldi. Bitlis'te askeri personeli taşıyan bir helikopter kaza kırıma uğradı. Kazada 11 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.

Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere havalanmıştı. Yarım saat sonra helikopter ile irtibat kesildi. Bir süre sonra da Bitlis'te kaza kırıma uğradığı tespit edildi. Helikopterdeki 11 asker şehit oldu.

Şehitlerin evine ateş düştü

Şehit olan 49 yaşındaki Astsubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Demir'in Kahramanmaraş'taki ailesine şehadet haberi verildi.

Şehidin yakınlarını, askeri yetkililer ile mahalle sakinleri teskin etmeye çalıştı. Şehidin baba evine ve sokağa Türk bayrakları asıldı. Şehit Demir'in evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.

[Fotoğraf: AA]

Şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Hakan Gül’ün Amasya'daki ailesine şehadet haberi verildi.

Amasya Belediyesi ekiplerince şehidin evine ve evinin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı. Şehidin Fadime Gül ile evli olduğu, Caner ve Ceren isimli 2 çocuğunun olduğu öğrenildi.

Şehit olan 28 yaşındaki Astsubay Kıdemli Çavuş Nazmi Yılmaz'ın Kahramanmaraş'taki ailesine şehadet haberi verildi.

Şehidin yakınlarını, askeri yetkililer ile mahalle sakinleri teskin etmeye çalıştı. Şehit Yılmaz'ın babasının bulunduğu eve ve sokağına Türk bayrakları asıldı. Şehit Yılmaz'ın evli olup üç ay önce baba olduğu öğrenildi.

[Fotoğraf: AA]

Şehit olan 49 yaşındaki Jandarma İstihbarat Kurmay Albay Şentürk Aydınyer'in şehadet haberi, Ankara'daki ailesine verildi.

Şehidin komşuları ve yakınları baba evinde bir araya gelirken, evinin bulunduğu binaya Türk bayrakları asıldığı görüldü. Şehit Şentürk Aydınyer ve eşi Semra Aydınyer'in, 20 ve 16 yaşlarında iki kız çocuklarının olduğu öğrenildi.

[Fotoğraf: AA]

Şehit düşen 40 yaşındaki Astsubay Kıdemli Üst Çavuş Ömer Umulu'nun Kırıkkale'deki ailesine şehadet haberi verildi.

Kırıkkale Belediyesi ekiplerince şehidin evine ve evinin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı. Şehit Umulu'nun evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.

[Fotoğraf: AA]

Şehit düşen Kara Pilot Yüzbaşı Gökhan Uysal'ın Ankara'daki ailesine şehadet haberi verildi. Şehidin ailesinin evine Türk bayrakları asıldı ve evin önüne taziye çadırı kuruldu.

Şehit düşen 29 yaşındaki Helikopter Teknisyen Astsubay Kıdemli Çavuş Şükrü Karadirek'in Afyonkarahisar'daki ailesine şehadet haberi verildi.

Şehidin evine ve evinin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı. Şehit Karadirek'in evli ve 5 aylık oğlu olduğu bir hafta önce de ailesini ziyaret ettiği öğrenildi.

Şehitlerin isimleri açıklandı

Bitlis'teki helikopter kazasında şehit olan ve yaralananların isimleri belli oldu.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, şehit askerlerin isimleri şöyle:

Korgeneral Osman Erbaş, İstihbarat Albay Şentürk Aydınyer, Kurmay Pilot Yüzbaşı Tayfun Kureş, Kurmay Pilot Yüzbaşı Gökhan Uysal, Yüzbaşı Salih Sarıoğlu, Astsubay Kıdemli Baş Çavuş Mehmet Demir, Astsubay Kıdemli Üst Çavuş Ömer Umulu, Astsubay Kıdemli Üst Çavuş Nazmi Yılmaz, Helikopter Teknisyen Astsubay Kıdemli Çavuş Şükrü Karadirek, Piyade Uzman Çavuş Hakan Gül, Piyade Uzman Çavuş Tolga Demirci.

Personel Binbaşı Alptekin Köprülü ve Yüzbaşı Ender Uzunçakmak ise kazadan yaralı olarak kurtuldu.