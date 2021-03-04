Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "çok yüksek risk" gurubundaki illerin valileri ve sağlık müdürleriyle görüştüğünü açıkladı.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları söyledi:

"Konya, Trabzon, Sakarya, Edirne, Adıyaman il sağlık müdürlerimiz ve valilerimizle çevrimiçi toplantı yaptık. Çok yüksek risk grubunda olan bu illerimizde yerinde alınabilecek önlemleri ve bu illerimizin düşük risk grubuna girebilmesi için yapılması gerekenleri istişare ettik."