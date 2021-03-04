Bakan Koca "çok yüksek risk" grubundaki 5 ilin valisiyle görüştü
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "çok yüksek risk" grubunda yer alan Konya, Trabzon, Sakarya, Edirne ve Adıyaman'ın il sağlık müdürleri ve valileriyle toplantı yaptı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "çok yüksek risk" gurubundaki illerin valileri ve sağlık müdürleriyle görüştüğünü açıkladı.
Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları söyledi:
"Konya, Trabzon, Sakarya, Edirne, Adıyaman il sağlık müdürlerimiz ve valilerimizle çevrimiçi toplantı yaptık. Çok yüksek risk grubunda olan bu illerimizde yerinde alınabilecek önlemleri ve bu illerimizin düşük risk grubuna girebilmesi için yapılması gerekenleri istişare ettik."
Konya, Trabzon, Sakarya, Edirne, Adıyaman İl Sağlık Müdürlerimiz ve Valilerimizle çevrimiçi toplantı yaptık. Çok yüksek risk grubunda olan bu illerimizde yerinde alınabilecek önlemleri ve bu illerimizin düşük risk grubuna girebilmesi için yapılması gerekenleri istişare ettik. pic.twitter.com/EZNf9wTVP8— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 4, 2021
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