Haber Giriş: 4 Mart 2021 Perşembe 21:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı
[Fotoğraf: AA]
İzmir'de hafif ticari aracın karşı şeride geçerek otomobil ve servis midibüsüne çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 4 kişi yaralandı.
Bergama'dan Aliağa yönüne giden E.E'nin kullandığı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak refüjü aşıp karşı şeride geçti. İlk olarak M.K.'nın kullandığı otomobile çarpan hafif ticari araç, daha sonra cezaevi personelini taşıyan servis midibüsüne çarptı.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
[Fotoğraf: AA]
Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede otomobil sürücüsü M.K ve otomobilde bulunan N.Ç.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesi bulunuyor
Otomobilde bulunan diğer yolcu D.K. ve hafif ticari aracın sürücüsü E.E. ile midibüsteki 2 kişi yaralandı.
Aliağa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan D.K. ve E.E.'nin hayati tehlikesi bulunuyor.
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