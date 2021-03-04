Zonguldak Valiliği, Kahveciler ve Lokantacılar Esnaf Odasının ekmek fiyat tarifesinde değişiklik talebi sonrası Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinin 24 Şubat'tan geçerli olmak üzere zamlı tarifeyi onaylanarak, valiliğe bildirdiğini açıkladı.

Ticaret Bakanlığı'nın "bir kilogram ekmeğin 7,50 liranın üzerinde belirlenmesinin uygun olmadığı" yönündeki tavsiye kararına dikkat çeken valilik, zammın iptal edilmesi gerektiği yönündeki yazının da Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından olumsuz yanıtlandığı, bunun üzerine itiraz komisyonu oluşturulduğunu söyledi.

Valilik açıklamasında, komisyonun yeni fiyat tarifesinin iptal edilmesi talebini oy çokluğuyla reddettiğini, ilgili yönetmelik gereği komisyon kararına itiraz edileceği, bu itiraz sonuçlanıncaya kadar mevcut tarifenin uygulamasının tedbiren durdurulması için yetkili mahkemeye talepte bulunulacağını vurgulandı.

"Mahkemenin vereceği karar uygulanacak"

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Ticaret Bakanlığı'nın ekmek fiyatının belirli bir rakamın üzerinde olmaması yönünde tavsiye kararının bulunduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Bu tavsiyenin üzerinde olduğu için biz önce yazıyla bunun düzeltilmesini istedik. İlgili oda, bunun düzeltilemeyeceğini, maliyetlerin arttığını söyledi. Bunun üzerine 'komisyonla kurarak uzlaşmayı denedik. Bunda da sonuç alamayınca şu anda mahkemeye itirazımızı yapacağız. Bundan sonra mahkemenin vereceği karar uygulanacak."

Zonguldak Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği, yeni tarifeyle ekmeğin gramajını 200 gramdan 220 grama, fiyatını ise 1,5 liradan 2 liraya yükseltmişti.