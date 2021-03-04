Haber Giriş: 4 Mart 2021 Perşembe 19:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Havalimanında çalışan 6 memur nitelikli hırsızlık suçundan tutuklandı
İstanbul Havalimanı'nda düşük fiyattan döviz bozarak irtikap suçu işleyen ve "tırnakçılık" yoluyla hırsızlık yapan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı.
İstanbul Havalimanı'nda Gümrük veznesinde görevli 7 memur, dün nitelikli hırsızlık suçundan gözaltına alınmıştı. Yapılan aramalarda yüklü miktarda döviz ve Türk lirası ele geçirilmişti.
Gümrük Saymanlık Müdürlüğü'nde çalışan memurların irtikap ve "tırnakçılık" yoluyla nitelikli hırsızlık yaptıkları iddiası üzerine başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 7 şüphelinin işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 6'sı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: Hırsızlık İstanbul Havalimanı
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