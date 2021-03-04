Haber Giriş: 4 Mart 2021 Perşembe 19:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kaçak hafriyat döken firmaya 276 bin lira ceza
Bursa'da kaçak hafriyat dökerek çevreyi kirleten firmaya 276 bin 588 lira ceza kesildi.
Bursa İl Jandarma Çevre Doğa ve Hayvan Koruma Tim Komutanlığı ve Bademli Jandarma Karakolu Asayiş ekipleri, kaçak hafriyat dökümü yapılan bölgelerin kontrolü sırasında hafriyat kamyonlarının hareketliliğini fark etti.
Burada bir süre bekleyen ekipler, bir şirkete ait iş makinesi ve kamyonlarla bölgeye hafriyat getirerek dökenleri suçüstü yakaladı.
Kaçak döküm yapan firmaya Büyükşehir Belediyesi Çevre Denetleme Şubesi ekiplerince "çevrenin kasten kirletilmesi" nedeniyle 276 bin 588 lira idari para cezası uygulandı.
Etiketler: Bursa Çevre Kirliliği
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