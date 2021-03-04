Haber Giriş: 4 Mart 2021 Perşembe 22:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şırnak'ta askeri araç devrildi: 11 yaralı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Şırnak'ta askeri aracın devrilmesi sonucu 11 asker hafif yaralandı.
Şırnak-Cizre kara yolunun 25. kilometresinde yolun yağışlı ve kaygan olması nedeniyle askeri araç şarampole devrildi.
Araçta bulunan 11 asker, ambulanslarla Şırnak ve Cizre devlet hastanelerine kaldırıldı.
Askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Trafik Kazası
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