Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapıldı. Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere bugün saat 13.55’te kalkan Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait Cougar tipi helikopter ile saat 14.25’te irtibat kesildi.

Bölgede İHA, CN-235 uçağı ve bir helikopter ile arama çalışmaları başlatıldı.

Kaza kırıma uğradı

Arama çalışmaları sonucunda helikopterin kaza kırıma uğradığı tespit edildi. Aralarında 8'inci Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş'ın da bulunduğu 11 askerin şehit olduğu 2 askerin de yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

Yaralı askerler hastaneye sevk edildi.

Tatvan’da kaza kırıma uğrayan helikopterdeki kahraman silah arkadaşımızdan biri daha kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehit sayımız 11’e yükselmiştir. Kahraman şehitlerimize Allah’tan rahmet, değerli ailelerine başsağlığı diliyoruz. Asil milletimizin başı sağ olsun — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 4, 2021

Kazaya ilişkin Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’dan bilgi alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehitlere Allah’tan rahmet, ailelerine ve Türk Silahlı Kuvvetlerine başsağlığı diledi. Yaralı askerlere şifa temennisinde bulundu.

Akar bölgeye gitti



Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile birlikte kazanın yaşandığı bölgeye hareket etti.

Erdoğan şehit komutanın oğlu ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Korgeneral Osman Erbaş’ın oğlu Yiğitalp Erbaş ile telefonda görüşerek taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, ülkeye ve millete önemli hizmetlerde bulunan Korgeneral Osman Erbaş’ın elim bir kazada hayatını kaybetmesinden büyük üzüntü duyduğunu ifade ederek, şehit komutana Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.