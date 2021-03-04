İstanbul’da iş, sanat ve spor dünyasından birçok başarılı kadını bir araya getiren Güçlü Türkiye’nin Güçlü Kadınları Zirvesi’ne Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk video konferans yoluyla katıldı.

Türk milletinin asırlara dayanan kültüründen gelen kadına saygı ve değerin, çağın değerleriyle buluşturularak geleceğe taşınmakta olduğunu söyleyen Bakan Selçuk, kadının haklarını ve sosyoekonomik statüsünü güçlendirecek adımların atıldığını vurguladı.

Kadına şiddetle mücadele devam ediyor

Bakan Selçuk, kadınların önündeki engellerden birinin kadına yönelik şiddet olduğunu ve bununla mücadeleye devam edileceğinin altını çizdi:

“Kadına yönelik şiddeti değerlerimize ve istikbalimize zarar veren en önemli tehlikelerden biri olarak görmekteyiz. Şiddete karşı mücadelemizi bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da sıfır tolerans ilkesiyle çok yönlü ve etkin şekilde sürdürmekte kararlıyız.“

“Türkiye’nin kalkınmasında kadınlarımızın emeği önemli rol oynamıştır”

Bakan Selçuk, kadınların sosyoekonomik statüsünün artmasının Türkiye’nin kalkınması için önemli olduğunu vurguladı:

“Var olan potansiyelimizi kadınıyla erkeğiyle ne kadar iyi değerlendirirsek geleceğimizi de inşa etmemizin o kadar güçlü olacağına inanıyorum. Son 18 yılda ülkemizin gerçekleştirdiği kalkınma ve ilerleme hamlesiyle kadınlarımızın emeği, çabası ve gayreti çok önemli rol oynamıştır. Türkiye, kadınlarımızın, annelerimizin büyük fedakarlıkları sayesinde yaşadığı her sıkıntının üstesinden gelmiştir.”

Selçuk, 28 Şubat döneminde özellikle kadınların maruz kaldığı ayrımcılığın yine kadınların kararlı mücadelesiyle tarihe gömüldüğünün altını çizdi.

Bakanlık, kadın haklarının geliştirilmesi için çalışmalarını sürdürüyor

Kadınların sağlıktan eğitime, sanattan spora, bürokrasiden siyasete kadar her alanda başarılı olmaları için çalışmaların yürütüldüğünü söyleyen Bakan Selçuk, bakanlığın bu konudaki çalışmaları hakkında da bilgi verdi.

Şartlı Eğitim Yardımları ile yoksul kız çocuklarının eğitimleri desteklenirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde yürütülen projelerle kadın ve kız çocuklarının okuryazarlık ve okullaşma oranı da yükseldi.

Son 18 yılda sadece yükseköğretim düzeyindeki kadınların net okullaşma oranı 3 kattan fazla arttı.

Bugüne kadar 81 ilde düzenlenen "Finansal Okuryazarlık ve Kadınların Ekonomik Güçlenmesi" konularındaki seminerlerle yaklaşık 470 bine yakın kişiye ulaşıldı.

Kadınların iş hayatında güçlü olması için yeni düzenlemeler yapıldı

Bakan Pekcan, kadınların iş hayatında daha güçlü olmaları ve çalışırken de iş-aile hayatı uyumunu sağlamaları için birçok yasal düzenlemenin hayata geçirildiğini söyledi:

“Bu kapsamda, kısmi süreli çalışma hakkı, doğum izninde yapılan düzenlemeler, analık izin hakkı, kadın işçiye periyodik doktor kontrol izni verilmesi, evde bakım desteği, sigorta prim destekleri, esnek çalışma gibi birçok uygulamaları ve teşvikleri hayata geçirdik.”

Kadın girişimciliği destekleniyor

Kadınlar için girişimcilik eğitim programları düzenlenmeye devam ediyor.

2002’de İŞKUR aracılığıyla özel sektörde iş sahibi olan kadın sayısı yaklaşık 106 kat artarak 3 milyona yaklaştı.

Son 12 yılda yapılan çalışmalarla 216 bin kadın girişimcilik eğitimi aldı ve 2007’de yüzde 16 olan kadın girişimci oranı yüzde 20’lere yükseldi.

Bu yıl başlatılacak olan “Kadınların Kooperatifler Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi” ile hem kurumların kapasitesi güçlendirilecek hem de kadınlara ve kadın kooperatiflerine verilen eğitim ve danışmanlık hizmetleri artırılacak.