Haber Giriş: 4 Mart 2021 Perşembe 16:17Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ban ve Tim tepki verdi, bomba yüklü araç imha edildi
Terör örgütü PKK/YPG’nin Barış Pınarı bölgesinde sivil halkı hedef aldığı saldırı, bomba arama köpekleri Ban ve Tim’in katkılarıyla engellendi.
Mehmetçik, terör örgütü PKK/YPG’nin Barış Pınarı bölgesinde sağlanan barış, huzur ve istikrar ortamını bozmaya yönelik girişimlerine geçit vermiyor.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynaklarına göre, Münbiç’e 20 kilometre uzaklıktaki Kantara bölgesinde şüpheli bir araç tespit edildi.
Araçta, infilak gücü çok yüksek patlayıcı madde olduğu anlaşıldı
Bomba arama köpekleri “Ban” ve “Tim”in ayrı ayrı yapılan aramalarda tepki verdiği araç yerinde imha edildi.
İmha sonrasında araç yanarken, köpeklerin tepki verdiği bölgede kendiliğinden yeni bir patlama meydana geldi.
Yapılan incelemede, araçta infilak gücü çok yüksek olan 25-30 kilogram civarında patlayıcı madde olduğu tespit edildi.
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