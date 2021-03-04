Mehmetçik, terör örgütü PKK/YPG’nin Barış Pınarı bölgesinde sağlanan barış, huzur ve istikrar ortamını bozmaya yönelik girişimlerine geçit vermiyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynaklarına göre, Münbiç’e 20 kilometre uzaklıktaki Kantara bölgesinde şüpheli bir araç tespit edildi.

Araçta, infilak gücü çok yüksek patlayıcı madde olduğu anlaşıldı

Bomba arama köpekleri “Ban” ve “Tim”in ayrı ayrı yapılan aramalarda tepki verdiği araç yerinde imha edildi.

İmha sonrasında araç yanarken, köpeklerin tepki verdiği bölgede kendiliğinden yeni bir patlama meydana geldi.

Yapılan incelemede, araçta infilak gücü çok yüksek olan 25-30 kilogram civarında patlayıcı madde olduğu tespit edildi.