Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis, yarın Irak'a gidecek. Tarihte ilk kez gerçekleşecek bu ziyareti Türkiye’nin Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş TRT Haber’de değerlendirdi.

Göktaş, Papa’nın tüm yurt dışı ziyaretlerinin iptal edilmiş olmasına rağmen Irak konusunda ısrarcı olduğuna dikkat çekti.

Üsteki saldırıya rağmen vazgeçmedi

Ziyaretle ilgili güvenlik kaygılarına değinen Göktaş, "Bir yanda da halen devam eden pandemi var. Güvenlik kaygıları zaman zaman varlığını hissettiriyor. 2 gün önce Ayn el-Esed Askeri Üssü’ne atılan roketler hemen burada haber oluyor. Bu da “Acaba sorun çıkar mı?” şeklinde kaygılara yol açıyor ama Papa bu ziyareti gerçekleştirme noktasında kararlı görünüyor” şeklinde konuştu.

Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş @trthaber’in sorularını yanıtlıyor. https://t.co/ABTljhNELM — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 4, 2021

“Bir halkı ikinci kez hayal kırıklığına uğratmamamız gerekiyor”

Göktaş, pandemi konusunda da olağanüstü önlemlerin alınması gerekeceğine vurgu yaparak şunları kaydetti:

“Ziyarette sosyal mesafenin korunması gerekecek. Tüm bunların elbette Papa Francis farkında. Hatta bu ziyareti gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceği hususuna çarşamba günü yaptığı genel kabul merasiminde de değindi. 2020’de dönemin papası 2. Jean Paul’un Irak’a ziyaret etmek istediğini de hatırlatarak, 'O dönemde 2. Jean Paul istemişti ve Iraklılar hayal kırıklığına uğramışlardı. Bir halkı ikinci kez hayal kırıklığına uğratmamamız gerekiyor. Buna özen göstermeliyiz. Dolayısıyla Irak’a mutlaka gideceğim ve bu kez bu seyahati gerçekleştireceğim. Seyahatin iyi şekilde gerçekleşmesi için de herkesi duaya çağırıyorum' şeklinde konuştu. Irak’ın da Vatikan’ın da son derece önem verdiği bir ziyaretle karşı karşıyayız.”

"Irak’taki Hristiyan nüfusu 300-400 bin civarına düştü"

Göktüş, Papa'nın bu ziyaretle Irak’taki Hristiyan nüfusunun yaralarını sarmak istediğine dikkat çekti:

Göktaş, “Aslında Papa’nın 3 gün son derece yoğun bir programı olacak. Tabii Bağdat’ta siyasi yetkililerle görüşecek. Ama bu ziyarette elbette kendisinin dini lider olması hasebiyle dini boyut ağır basıyor. Irak’taki Hristiyan azınlıklarla dayanışma içinde olduğunu göstermek istiyor Papa. Biliyorsunuz Irak’ta tarihleri çok eski dönemlere uzanan kadim Hristiyan toplulukları söz konusu. Bunlar 2003’teki Amerikan işgali öncesine kadar Irak’ta nüfusun yaklaşık yüzde 6’sını teşkil ediyordu. Ama Irak’ta yaşanan istikrarsızlık ve bazı bölgelerde yaşanan terör olayları pek çok insanın yerlerinden ve yurtlarından olmasına neden oldu. Bu ülkeden göç ettikleri için bugün artık Irak’taki Hristiyan nüfusunun 300-400 bin civarına düştüğünden söz ediliyor. Deyim yerindeyse yaraları sarmak ve bu göçü durdurmak, mümkünse gidenlerin memleketlerine geri dönüşlerini sağlamak istiyor Vatikan. Bu çerçevede Irak yönetimiyle görüşülüyor”

Dinler arası ilişkilerin geliştirilmesi için önemli

Papa’nın dinler arası ilişkilerin geliştirilmesi içinde bu ziyarete önem verdiğine dikkati çeken Göktaş, “Papa Francis elbette ki Müslümanlarla Katoliklerin ilişkileri açısından da yani dinler arası ilişkiler açısından da bu ziyarete son derece önem veriyor” dedi.

"Es-Sistani ile görüşmesi, Şii dünyasıyla yüksek düzeyde bir temas"

Necef'te Şiilerin en büyük dini merci Ayetullah Ali el-Hüseyni es-Sistani ile görüşmesine de değinen Göktaş, Papa’nın Irak programının kuşkusuz en önemli noktalarından birini oluşturduğunun altını çizdi:

“Papa Francis, Müslümanlarla iyi ilişkiler geliştirmeye özen göstermesiyle dikkat çekiyor. Bu görüşme, Şii dünyasıyla da bu denli yüksek düzeyde bir temas anlamına geliyor. Bu hem Şii dünyasıyla Katoliklik arasındaki ilişkiler açısından önemli hem de Papa’nın İslam dünyasıyla ilişkilere verdiği önemin bir göstergesi. Ziyaretin hem siyasi hem ruhani boyutları olacak. Irak maalesef medyanın gündemine tatsız hadiselerle taşındı. Bu ziyaret vesilesiyle ilk defa Irak pozitif bir gündemle dünya medyasının gündeminde yer alacak. Irak da Vatikan da bu ziyaretin iyi geçmesine önem veriyor...”