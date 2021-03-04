Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ilanların giderlerinin Türkiye’deki gruplar tarafından karşılanıp organize edildiğine dair sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımları ihbar kabul etti.

Reklam ilanlarını veren ve organize eden kişiler hakkında soruşturma başlatıldı.

ABD'nin New York kentinde FETÖ'nün Türkiye'yi karalama girişimi, kentteki Türk toplumunun tepkisi üzerine başarısız oldu. FETÖ mensubu derneğin Manhattan'daki Times Meydanı'na yakın bir köşedeki dijital ekrana verdiği ilan, Türk Amerikan Yönlendirme Komitesi (TASC) ve Türk toplumundan vatandaşların protestosuna neden oldu.