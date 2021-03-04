Milli Savunma Bakanlığı, Mavi Vatan tatbikatlarının Ege Denizi ve Akdeniz’de devam ettiğini duyurdu.

MSB, Twitter hesabından Ege Denizi ve Akdeniz’de devam eden tatbikatların yeni görüntülerini yayınladığı paylaşımında, “Çelikten kaledir donanmamız, şimşek çaktırır denizlerde, Karadeniz, Akdeniz, Ege mavi vatandır bizlere. Ege Denizi ve Akdeniz’de 25 Şubat 2021 tarihinde başlayan Mavi Vatan 2021 Tatbikatı başarıyla devam ediyor” ifadelerine yer verildi.

Çelikten kaledir donanmamız



Şimşek çaktırır denizlerde



Karadeniz, Akdeniz, Ege

Mavi Vatandır bizlere...????????



Ege Denizi ve Akdeniz’de 25 Şubat 2021 tarihinde başlayan Mavi Vatan 2021 Tatbikatı başarıyla devam ediyor.#MSB #TSK pic.twitter.com/2T4oHNEYEL — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 4, 2021

Türkiye'nin büyük tatbikatı: Mavi Vatan-2021

Mavi Vatan-2021 Tatbikatı'nda Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 82 gemi, 5 deniz karakol uçağı, 12 deniz helikopteri ile İnsansız Hava Araçları, Amfibi Deniz Piyade Birlikleri ve SAT/SAS görev timleri, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan genel maksat ve taarruz helikopterleri, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan, F-16, F-4 ve HİK (Havadan İhbar ve Kontrol) uçakları, Jandarma Genel Komutanlığından arama kurtarma unsurları, Sahil Güvenlik Komutanlığından ise S/G botları olmak üzere toplam 87 gemi, 27 uçak ve 20 helikopter yer alıyor.

İnsansız Hava Araçlarının, deniz harekat alanında operatif ve taktik seviyede kullanımının sağlanacağı tatbikatta, yüksek süratli insansız araçların hedef olarak kullanılacağı su üstü ve hava savunma atışları yapılıyor.