İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Eskişehir’in Sivrihisar ilçesine geldi.

Ankara’dan kara yoluyla ilçeye gelen Akşener’i, bir dinlenme tesisinde çok sayıda partili karşıladı. Partilileri tek tek selamlayan ve sohbet eden Akşener, daha sonra ilçe merkezine geçti. Prof. Dr. Nabi Avcı Caddesi’ndeki esnafı gezen Akşener, iş yeri sahipleriyle sohbet etti.

"Temel hakem millettir"

Esnaf ziyaretlerinin ardından açıklamalarda bulunan Akşener, partisinden istifa eden İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ’ın sorulması üzerine şunları söyledi:

“Kendisine başarılar diliyorum. Siyasi hayatında başarılar diliyorum. Şu an itibariyle yollar ayrılmış olduğu için prensibimdir benim. Ayrı bir yol tutan hiçbir siyasiyi peşinen suçlamak, hakaret etmek gibi bir tavrım bugüne kadar olmadı. Bizden ayrılmış milletvekilleri dahil olmak üzere. Milletimiz herkesi tartacak. Temel hakem millettir. Hep birlikte göreceğiz, başarıları diliyorum, hayatta başarılar diliyorum.”

Akşener açıklamalarının ardından Sivrihisar ilçesindeki ziyaretlerini tamamlayıp, Alpu ilçesine geçti.