İyi Parti'den ayrılan Bağımsız Milletvekili İsmail Koncuk ile Meclis'te basın toplantısı düzenleyen Özdağ, "İyi Parti ne yazık ki kuruluş amacından olağanüstü uzaklaştı tasfiye edilen Atatürk çizgisindeki Türk milliyetçileridir. Yerine getirilen FETÖ ve ne idüğü belirsiz küreselcilerdir. İyi Parti’nin zarar görmemesi için istifamı erteledim. İstifamın birinci nedeni 4 kez uyarmama rağmen bana yalan söylenerek İdris Naim Şahin’in Ordu’dan aday gösterilmesi. İkinci neden ise Akşener’in HDP’nin Kars’ı kazanmasında etkili olması" dedi.

"İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu FETÖ ile iltisaklıdır" açıklamasını tekrar eden Özdağ, "Türk milliyetçileri zamanı geldiğinde bu zihniyetten ağır şekilde hesap soracaktır. Akşener FETÖ iltisaklılarla yol yürüme konusunda çok rahat davranıyor" ifadelerini kullandı.

"Akşener beni partiden ihraç etmekten korkuyor"

İyi Parti'nin HDP ile anayasa çalışması yaptığı iddiasını da yineleyen Özdağ, "HDP ile Anayasa çalışması yapılmıştır. Bu anayasa çalışmalarının 64 saat görüntüsü var. Bunların bir kısmını seyrettim. Akşener istediği kadar inkar etsin, HDP ile kirli bir anayasa çalışması yapılmıştır. Demirtaş'ın kahvaltı talebine olumlu cevap veren Akşener benim görüşme talebime cevap vermedi. Meral Akşener benim görüşme talebime bir cevap vermediği gibi grup toplantılarında bana saldırmaya aleyhimde konuşmaya devam ediyor. Siyaseten iyi tanıdığım Akşener beni partiden ihraç etmekten korkuyor.

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