Haber Giriş: 4 Mart 2021 Perşembe 10:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Jandarma 550 subay alacak
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Jandarma Genel Komutanlığı çeşitli branşlarda 550 muvazzaf ve sözleşmeli subay alımı yapacak. Başvurular 7 Mart’ta sonlanacak.
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığına 27'si erkek, 3'ü kadın olmak üzere 30 muvazzaf subay, 446'sı erkek, 74'ü kadın olmak üzere 520 sözleşmeli subay alınacak.
Muvazzaf ve sözleşmeli subay alımı 17 Şubat-7 Mart’ta yapılacak.
Başvurular yalnızca internet üzerinden gerçekleşecek
Başvurular sadece https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden E-Devlet vasıtasıyla gerçekleştirilecek.
İnternet ortamı dışında, posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacak.
Etiketler: E-Devlet Jandarma Genel Komutanlığı
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