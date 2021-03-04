Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığına 27'si erkek, 3'ü kadın olmak üzere 30 muvazzaf subay, 446'sı erkek, 74'ü kadın olmak üzere 520 sözleşmeli subay alınacak.

Muvazzaf ve sözleşmeli subay alımı 17 Şubat-7 Mart’ta yapılacak.

Başvurular yalnızca internet üzerinden gerçekleşecek

Başvurular sadece https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden E-Devlet vasıtasıyla gerçekleştirilecek.

İnternet ortamı dışında, posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacak.