Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'de devam eden çalışmalarda gelinen son durumu değerlendirdi.

Karadeniz karış karış aranacak. Potansiyel görülen bir kuyuda keşif amaçlı sondaj kuyusu açılacak. Karadeniz gazı en az iki boru hattıyla kıyıya çıkarılacak.

10 bin kilometre taranacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Karadeniz'de daha önce sismik taraması yapılmayan 10 bin kilometrekarelik alanda üç boyutlu sismik çalışma yürütülecek. Hedefimiz bu yıl içerisinde potansiyel gördüğümüz sahalardan birinde de keşif amaçlı bir sondaj kuyusu açmak. Sakarya gaz sahasında 30 ila 40 arasında kuyu daha açacağız" dedi.

Karadeniz'de keşfedilen sahanın üretime hazırlanmasıyla ilgili çalışmalar da sürüyor.

"Gaz Filyos'tan çıkarılacak"

2023'e kadar doğalgazın kıyıya ulaşması sağlanmış olacak.

Bakan Dönmez, 405 milyar metreküplük doğalgazın Zonguldak Filyos'tan kıyıya çıkarılacağını söyledi. Dönmez, "Gazı kıyıda ayrıştırma işlemine tabi tutacağız. Bunların uygun şarta getirilmesi, basınçların ayarlanması, sıcaklarının dengelenmesi gerekecek" açıklamasını yaptı.

Kanuni ve Fatih, Karadeniz'de olacak

Diğer yandan Oruç Reis Antalya açıklarında üç boyutlu sismik çalışmalarına devam ediyor.

Kanuni sondaj gemisinin ise Filyos Limanı'nda son kontrolleri yapılıyor. Nisan'da ilk görev yerine gitmesi hedefleniyor.

Kanuni ve Fatih gemisi Karadeniz'de üretim hazırlama kapsamında ilerleyecek.