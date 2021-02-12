Haber Giriş: 12 Şubat 2021 Cuma 16:59Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Filyos Limanı doğalgaz çıkarma işlemleri için hazırlanıyor
[Fotoğraf: AA]
Karadeniz'de Sakarya Gaz Sahası'nda keşfedilen doğalgaz, deniz altından borularla Filyos Limanı'ndaki kara terminaline çıkarılacak. Filyos Limanı'nda zemin düzeltme çalışmalarına 1 Mart'ta başlanıyor.
Fatih Sondaj Gemisi'nin Karadeniz'de keşfettiği 405 milyar metreküp doğalgaz rezervinin ekonomiye kazandırılması için hummalı bir çalışma yürütülüyor.
Keşfedilen gaz, deniz altından 150 kilometre uzunluğundaki boru hattıyla karaya ulaşacak. Gazın karaya çıkarılacağı Filyos Limanı'nda, 1 Mart'ta zemini düzeltmek için inşaat çalışmalarına başlanacak.
2022 yılının sonlarına doğru da deniz tabanı üretim ve iletim sistemlerine ait ekipmanlarının serimleri yapılacak.
2023 yılında ise ekipmanlar ve sistem devreye alınarak üretime başlanacak.
Etiketler: Doğalgaz Karadeniz Bölgesi Sondaj
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