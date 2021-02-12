Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sanayi üretimine ilişkin verileri, sosyal medya hesabından paylaştı.

Varank mesajında şunları aktardı:

"Pandemi yılının son ayında da sanayi üretimimiz yıllık %9, aylık ise %1,3 artışla piyasa beklentilerinin üzerinde artışını sürdürdü. Aralık ayında G20 ülkeleri arasında sanayi üretimini en çok arttıran ülke olduk."