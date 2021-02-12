Haber Giriş: 12 Şubat 2021 Cuma 13:39Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Türkiye, G20 ülkeleri arasında sanayi üretimini en çok artıran ülke oldu
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Aralık ayında G20 ülkeleri arasında sanayi üretimini en çok artıran ülke olduk" dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sanayi üretimine ilişkin verileri, sosyal medya hesabından paylaştı.
Varank mesajında şunları aktardı:
"Pandemi yılının son ayında da sanayi üretimimiz yıllık %9, aylık ise %1,3 artışla piyasa beklentilerinin üzerinde artışını sürdürdü. Aralık ayında G20 ülkeleri arasında sanayi üretimini en çok arttıran ülke olduk."
Pandemi yılının son ayında da sanayi üretimimiz yıllık %9, aylık ise %1,3 artışla piyasa beklentilerinin üzerinde artışını sürdürdü.— Mustafa Varank (@varank) February 12, 2021
Aralık ayında G20 ülkeleri arasında sanayi üretimini en çok arttıran ülke olduk. pic.twitter.com/SuFYFPrtjF
Etiketler: Mustafa Varank
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