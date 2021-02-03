Karadeniz açıklarında keşfedilen doğalgaz Türkiye'nin petrol ithalatını azaltarak elini güçlendirecek.

Gazın, milli ekonomiye hızla kazandırılması büyük önem taşıyor.

Filyos Limanı'nda bunun için hummalı bir çalışma var.

'Dünyanın en ileri teknoloji uygulamalarından birine sahne olacak'

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Melih Han Bilgin, Filyos Limanı'ndaki son durumu anlattı.

"2023'te Filyos işleme merkezine getirip, Türk ekonomisine kazandırmak bizim birinci hedefimiz. Petrol endüstrisi, son derece üst düzey teknolojiyi kullanan bir endüstri. Bizim özellikle denizin 3 bin metre tabanına yaptığımız, deniz tabanı sistemleri dünyanın en ileri teknoloji uygulamalarından birine sahne olacak."

'150 kilometrelik boru hattıyla karaya ulaştırılacak'

O gazın karaya ulaşacağı Filyos Limanı, dünya çapında bir teknolojik operasyona sahne olacak.

Karadeniz'deki doğalgaz, deniz tabanında 150 kilometre uzunluğunda boru hattıyla karaya ulaşacak. Bu proje, ithalatı azaltacağı gibi önemli bir milli teknoloji hamlesi de olacak.

Bilgin, "Bizim bu projede işbirliği yapacağımız yabancı firmalardan aradığımız bir şey var, milli enndüstride işbirliği ve milli istihdama katkı" diye konuştu.

Filyos hem ticari hem lojistik üs olacak

Kanuni sondaj gemisi de nisan ayı içinde göreve başlayacak.

Sakarya gaz sahasında ilk faz için 10 kuyunun sondajı ve kuyu tamamlama işlemlerinin bitirilmesi amaçlanıyor.

Filyos bölgesi, hem ticari hem de lojistik bir üs olacak.

Kamera: Ender Bediz