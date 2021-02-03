Haber Giriş: 3 Şubat 2021 Çarşamba 14:47Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Elvan: Enflasyon hedefine ulaşmak için önlemlerimizden asla taviz vermeyeceğiz
[Fotoğraf: AA]
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "Açıklanan rakamlar enflasyon hedefinin uzağında olduğumuzu gösteriyor. Hedefe ulaşmak için önlemlerimizden asla taviz vermeyeceğiz." dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, bugün açıklanan ocak ayı enflasyon verilerine ilişkin, Twitter'dan yaptığı açıklamada, hedeflere ulaşmak için alınan önlemlerden taviz verilmeyeceğini söyledi.
Bakan Elvan, paylaşımında şunları kaydetti;
Açıklanan rakamlar enflasyon hedefinin uzağında olduğumuzu gösteriyor. Hedefe ulaşmak için önlemlerimizden asla taviz vermeyeceğiz. Tüm tarafları içine alan istişare mekanizmalarıyla hareket edeceğiz. Fiyat istikrarı olmadan kaliteli ve sürdürülebilir bir büyüme mümkün değil.
Etiketler: Enflasyon Hazine ve Maliye Bakanlığı Lütfi Elvan
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