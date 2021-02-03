Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, bugün açıklanan ocak ayı enflasyon verilerine ilişkin, Twitter'dan yaptığı açıklamada, hedeflere ulaşmak için alınan önlemlerden taviz verilmeyeceğini söyledi.

Bakan Elvan, paylaşımında şunları kaydetti;

Açıklanan rakamlar enflasyon hedefinin uzağında olduğumuzu gösteriyor. Hedefe ulaşmak için önlemlerimizden asla taviz vermeyeceğiz. Tüm tarafları içine alan istişare mekanizmalarıyla hareket edeceğiz. Fiyat istikrarı olmadan kaliteli ve sürdürülebilir bir büyüme mümkün değil.