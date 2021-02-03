Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Uzaktan Eğitim Kapısı, kamuoyuna duyurulduğu 22 Nisan 2020'den itibaren büyük ilgiyle karşılandı.

Kuruluşlardan 148'i sisteme tanımlandı

Her geçen gün artan sayısıyla ulusal bir platform haline gelen Uzaktan Eğitim Kapısı'na bugün itibarıyla 292 kamu kurumu ile 2,7 milyondan fazla kamu çalışanı kaydoldu, bakanlıkların toplam bağlı/ilgili/ilişkili/koordineli kuruluşlarından 148'i sisteme tanımlandı.

Toplam eğitim sayısı 1626'ya ulaştı

Toplam eğitim sayısı ise bugüne kadar 1626'ya ulaştı. Bu eğitimlerin 1380'i canlı/sanal sınıf, 192'si video ve 54'ü de sunum formatında yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisince, 2019'da 862 bin 833 kamu çalışanına uygulanan Kamu-Veri Anketi'nin sonuçlarına istinaden, kamu kurum ve kuruluşlarından gelen öneri, görüş ve talepler doğrultusunda aday memur eğitim yönetmeliğinin güncellenmesi, eğitim içeriği, eğitim süresi, eğitim yöntemi hususlarında da gelişime açık noktalar olduğu tespit edildi.

Hazırlayıcı eğitimler Uzaktan Eğitim Kapısı üzerinden verilmeye başlandı

Bakanlıkların 2019 yılı eğitim ve geliştirme verilerinin değerlendirilmesi ve Bakanlıklarla yapılan odak grup görüşmeleri neticesinde, aday memur eğitimlerinin içeriklerinin güncellenmesi, zenginleştirilmesi, kamu personelinin niteliğinin ve verimliliğinin artırılması ve uygulama birliğinin sağlanması için Başkanlıkça başlatılan çalışmalar tamamlandı.

Bu kapsamda, Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik'te yer alan temel ve hazırlayıcı eğitimler, 2021 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda yer alan hükümler doğrultusunda Uzaktan Eğitim Kapısı üzerinden verilmesi kararlaştırıldı.

Başkanlık, bu eğitimlerin içeriğine destek olmanın yanı sıra eğitimde birliğin sağlanması ve kalitenin artırılması için kurumlar arası takip ve koordinasyonu da eş zamanlı olarak yürütecek.

Kamudan eğitimlerin "uzaktan eğitim yöntemi" ile yapılması talebi

Kamu kurum ve kuruluşlarından gelen öneri, görüş ve taleplerde de kurumların büyük çoğunluğunun aday memur eğitimlerinin uzaktan eğitim yöntemiyle, ortak içerikler kullanılarak verilmesi yönünde görüş bildirdiği sonucuna ulaşıldı.

Ayrıca özellikle aday memur temel eğitimleri için kamu kurumlarının faydalanabileceği güncel ve standart eğitim materyallerinin hazırlanmasının da önem arz ettiği tespit edildi.

Kamu personeli için tek merkezden, standart içerikte ve çevrim içi eğitimler sunulması, eğitimlerin hızlı şekilde geniş bir katılımcı kitlesine ulaşması, mevcut bütçeyle daha fazla personelin eğitimlerden faydalanması, eğitimlerde zaman ve mekan sınırlamasının aşılması ve eğitim ihtiyaçlarının doğrudan belirlenmesi konularında da fayda sağlayacak.

Bir yılda 400 milyon lira tasarruf

2015- 2020 yıllarında kamuda işe başlayan personel sayılarına bakılarak yapılan hesaplamalar doğrultusunda konaklama, yevmiye, yol ve eğitici masrafları da göz önünde bulundurularak, Uzaktan Eğitim Kapısı aracılığı ile aday memur eğitimlerinin verilmesi sayesinde kadrolu veya sözleşmeli personelin eğitimlerinden yılda yaklaşık 400 milyon lira tasarruf sağlanması öngörülüyor.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisince hazırlanan aday memur hazırlayıcı eğitim programında, kamu personeline pek çok yönden yarar sağlayabileceği düşünülen "sosyal beceri ve kişisel gelişim" başlıklarını kapsayacak eğitimlere de yer veriliyor.

Bu doğrultuda personele yönelik mesleki gelişim, kişisel gelişim, mevzuat eğitimleri, alanında yetkin kurumlar tarafından oluşturulurken eğitim videoları da Başkanlık koordinasyonunda hazırlandı. Örneğin, T.C. Anayasası eğitim videosu, Anayasa Mahkemesi ile Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi eğitim videosu Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ile İnsan Hakları eğitim videosu ise Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu ile iş birliği yapılarak çekildi.

İsteyen kurumlar ortak havuzdan yararlanabilecek

Bugüne kadar aday memur eğitimleri için sisteme 13 temel eğitim, 26 hazırlayıcı eğitim başlığı yüklendi.

Kurumlar ihtiyaç duydukları alanda eğitimi veya materyali Uzaktan Eğitim Kapısı'na ekleyebilecek ve bu eğitimler ortak havuzda yer alabilecek. Böylece isteyen kurumlar ortak havuzdan yararlanabilecek.

"Desteğimiz uygun içerik ve uygulamalarla devam edecek"

Açıklamaya göre, Uzaktan Eğitim Kapısı, kamu kurumlarının eğitim harcamalarından tasarrufa yönelik maddi fayda sağlamasının yanında, etkili bir öğrenme ve gelişim aracı olarak kamu personelinin eğitiminde standardizasyon avantajını da sağlayacak. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığının kamu personelinin eğitim sürecine desteği, uygun içerik ve uygulamalarla devam edecek.

Uzaktan Eğitim Kapısı üzerinden aday memurlara verilmek üzere hazırlanan temel eğitim başlıkları şunlardan oluşacak:

"Atatürk İlkeleri, İnkılap Tarihi, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, Devlet Malını Koruma ve Tasarruf Tedbirleri, Genel Olarak Devlet Teşkilatı, Gizlilik ve Gizliliğin Önemi, İnsan Hakları, Milli Güvenlik Bilgileri, T.C. Anayasası, Yazışma ve Dosyalama Usulleri, Türkçe Dil Bilgisi Kuralları, İletişim (Haberleşme), Halkla İlişkiler."

Hazırlayıcı eğitim başlıkları ise şöyle sıralanıyor:

"Dijital Dönüşüm, Sanayi 4.0, Finansal Okuryazarlık, Genel Muhasebe, Uygulamalı Excel Eğitimi, Elektronik Belge Yönetim Sistemleri (EBYS), HİTAP Eğitimi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun ile 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, 6245 sayılı Harcırah Kanunu, Elektronik İhale ve Elektronik Eksiltme, Kamu Etiği İlkeleri, Mobing, Etkili Sunum Hazırlama, İletişimin Evrensel Yönü, Topluluk Önünde Konuşma, İletişimde İçeriğin Önemi, Etkili ve Doğru İletişim, Diksiyon, Etkili e-posta Yazımı, Tütün Bağımlılığı, Alkol Bağımlılığı, Kumar Bağımlılığı, Ofis Çalışanlarında Sık Görülen Postüral Sorunlar ve Ofis Egzersizleri."