Haber Giriş: 3 Şubat 2021 Çarşamba 11:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Avrupa borsaları yükselişle açıldı
[Fotoğraf: AFP (Arşiv)]
Avrupa borsaları, güne alıcılı bir seyirle başladı.
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,83 artışla 409,30 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,84 değer kazancıyla 13.946 puan oldu.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,73 artışla 6.564 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,72 yükselişle 5.603 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,28 değer kazancıyla 8.053 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 2,39 artarak 22.588 puanda bulunuyor.
Euro/dolar paritesi, şu dakikalarda yatay seyirle 1,2039 seviyesinden işlem görüyor.
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