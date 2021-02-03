İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 420,2 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.789,00 lira oldu.

Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altın alış fiyatı 420 lira 10 kuruşken satışı ise 420 lira 30 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 677 lira satış fiyatı ise 682 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar? 3 Şubat 2021 güncel altın fiyatları…

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle: