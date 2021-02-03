Son 18 yılda 200 milyar liralık yatırımla 1 milyon konutu tamamlayan Toplu Konut İdaresi (TOKİ), 4 milyon kişiyi ev sahibi yaptı.

2020 yılında TOKİ projelerinde 131 bin konut satışı yapıldı. 997 şehit ailesi ve görev malulüne faizsiz konut kredisi sağlandı.

164 bin konut ihalesi gerçekleştirildi

Son dönemde kentsel dönüşümde de önemli adımlar atan TOKİ, bu kapsamda 61 ilde yatırım yaptı, 146 ilçede 164 bin konut ihalesi gerçekleştirildi.

Hedef ise mümkün olduğunca yatay mimari kullanmak.

Depremzedeler için konut çalışmaları sürdü

TOKİ, Malatya, Elazığ depreminde zarar gören afetzedeler için de konut çalışmalarını 2020 yılı içerisinde sürdürdü.

TOKİ Başkanı Ömer Bulut, "Elazığ ve Malatya'da 26 bin konutun bakanlık koordinasyonunda, AFAD'ın aldığı tespitler doğrultusunda süratle inşaatlarına başladık. İzmir'de de aynı şekilde o Bayraklı dediğimiz alanda, 7 bölgede 1500 konutun ihalesini yaptık." dedi.

70 bin kişinin istihdamı sağlandı

Geçen yıl, TOKİ projeleriyle yaklaşık 70 bin kişinin istihdamı sağlandı.

İnşaat sektörüne 18 milyar liraya yakın ödeme yapıldı.