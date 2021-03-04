Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen “Basın Müşavirleri İstişare Toplantısı”na bakanlıkların, Cumhurbaşkanlığı'na bağlı başkanlıların ve ofislerin basın ve halkla ilişkiler müşavirleri katıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğindeki çalışmaların ulusal ve uluslararası kamuoyuna mal edilmesi noktasında basın müşavirlerinin önemli konumda olduğunu vurguladı.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Yalan ve dezenformasyona karşı mücadele

Toplantıda, son dönemde karşı karşıya kalınan yalan, dezenformasyon ve gerçeğin çarpıtılması çabalarına karşı daha dikkatli ve güçlü mücadelenin gereği vurgulandı.

Kriz ve süreç iletişimi bağlamında etkin ve hızlı koordinasyonun önemine işaret edildi.

Türkiye’nin iletişim stratejisi ve uygulamaları hakkında fikir alışverişinin yapıldığı toplantıda, kamu kurum ve kuruluşları arasında iletişim planlamasının yapılması ve koordinasyonun güçlendirilmesi gerektiği sonucuna varıldı.