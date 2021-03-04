Milli Savunma Bakanlığı, konuyla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, Bakan Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile Tatvan'da askeri helikopterin kaza kırıma uğramasına ilişkin incelemelerde bulunmak üzere bölgeye gitti.

Bingöl'den kalkan askeri helikopter Bitlis'in Tatvan ilçesi kırsalında kaza kırıma uğramış, 11 personel şehit olmuş, 2 personel yaralanmıştı.

Şehit olanlar arasında 8’inci Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş da bulunuyor.