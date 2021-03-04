Haber Giriş: 4 Mart 2021 Perşembe 20:09Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Akar helikopter kazasının olduğu Tatvan'da
[Fotoğraf: AA ]
Milli Savunma Bakanı Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Dündar ile askeri helikopterin Tatvan'da kaza kırıma uğramasının ardından incelemelerde bulunmak üzere Tatvan'a gitti.
Milli Savunma Bakanlığı, konuyla ilgili açıklama yaptı.
Açıklamaya göre, Bakan Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile Tatvan'da askeri helikopterin kaza kırıma uğramasına ilişkin incelemelerde bulunmak üzere bölgeye gitti.
Bingöl'den kalkan askeri helikopter Bitlis'in Tatvan ilçesi kırsalında kaza kırıma uğramış, 11 personel şehit olmuş, 2 personel yaralanmıştı.
Şehit olanlar arasında 8’inci Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş da bulunuyor.
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