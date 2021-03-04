AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından, Bitlis'in Tatvan ilçesinde meydana gelen askeri helikopter kazasında şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Çelik, "Bitlis’ten Tatvan’a giden askeri helikopterin kazaya uğraması sonucu 9 kahraman askerimiz şehit oldu, 4 askerimiz yaralandı. Milletimizin ve Kahraman Silahlı Kuvvetlerimizin başı sağolsun. Şehitlerimize rahmet olsun. Yaralılarımıza acil şifa diliyoruz" dedi.

Bitlis’ten Tatvan’a giden askeri helikopterin kazaya uğraması sonucu 9 kahraman askerimiz şehit oldu, 4 askerimiz yaralandı.

Milletimizin ve Kahraman Silahlı Kuvvetlerimizin başı sağolsun.

Şehitlerimize rahmet olsun.

Yaralılarımıza acil şifa diliyoruz. — Ömer Çelik (@omerrcelik) March 4, 2021

"Askerimizin şehadet haberi yüreklerimizi dağladı"

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Bingöl'den Tatvan'a doğru havalanan Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza ait helikopterin düşmesi sonucu 9 kahraman askerimizin şehadet haberi yüreklerimizi dağladı. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağolsun" açıklamasında bulundu.

Bingöl'den Tatvan'a doğru havalanan Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza ait helikopterin düşmesi sonucu 9 kahraman askerimizin şehadet haberi yüreklerimizi dağladı. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağolsun. — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) March 4, 2021

"Şehit askerlerimize Allah'tan rahmet diliyorum"

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, şu ifadeleri kullandı:

"Bitlis'te helikopter düşmesi sonucu şehid olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun."

Bitlis'te helikopter düşmesi sonucu Şehid olan Kahraman Askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

Aziz milletimizin başı sağ olsun. pic.twitter.com/xhvFnVi4lF — Numan KURTULMUŞ (@NumanKurtulmus) March 4, 2021

"Milletimizin başı sağ olsun"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bingöl'den Tatvan'a giden ve askerlerimizi taşıyan helikopterin düşmesi sonucu; 9 vatan evladımız şehit olurken 4 askerimiz de yaralanmıştır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifa diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" dedi.

Bingöl'den Tatvan'a giden ve askerlerimizi taşıyan helikopterin düşmesi sonucu; 9 vatan evladımız şehit olurken 4 askerimiz de yaralanmıştır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifa diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. pic.twitter.com/UKlclQ0Qpu — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 4, 2021

"Bitlis’ten gelen acı haberle yüreğimiz dağlandı"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bitlis’ten gelen acı haberle yüreğimiz dağlandı. Askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, aileleri ve yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralanan askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" sözlerini kullandı.

Bitlis’ten gelen acı haberle yüreğimiz dağlandı. Askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, aileleri ve yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralanan askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun! — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) March 4, 2021

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Bitlis'ten gelen acı haber yüreğimizi yaktı. Helikopter kazasında şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, şehitlerimizin ailelerine ve yakınlarına sabır, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" açıklamasında bulundu.

Bitlis'ten gelen acı haber yüreğimizi yaktı.



Helikopter kazasında şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, şehitlerimizin ailelerine ve yakınlarına sabır, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum.



Milletimizin başı sağ olsun. — Mehmet Nuri Ersoy (@MehmetNuriErsoy) March 4, 2021

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, şu mesajı paylaştı:

"Askeri helikopterimizin Tatvan’da düşmesi sonucu şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."

Askeri helikopterimizin Tatvan’da düşmesi sonucu şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. — Murat KURUM (@murat_kurum) March 4, 2021

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, "Bingöl'den Tatvan'a giden ve askerlerimizi taşıyan helikopterin düşmesi sonucu; şehit olan 9 vatan evladımıza Allah'tan rahmet, yaralanan 4 askerimize de acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" mesajını paylaştı.



