AS-532UL Cougar tipi helikopterler Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine 1996 yılında girdi. Genel Maksat Helikopteri olan Cougar'lar daha çok arama kurtarma ve personel taşıma görevlerinde kullanılıyor.

Terörle mücadele harekatlarına da zaman zaman bu helikopterlerle personel ve malzeme sevki yapılıyor.

3 mürettebatı bulunuyor



9 ton yüklü kalkış ağırlığına sahip helikoptere güç, çift motorla sağlanıyor. Mürettebat 2'si pilot, 1'i uçuş teknisyeni olmak üzere 3 kişiden oluşuyor.

20 personel taşıyabiliyor

Helikopter hava sıcaklığına ve bulunulan rakıma göre değişmekle birlikte ortalama 20 personel taşıyabiliyor.

Bitlis'te meydana gelen kazada da helikopterin içinde çok sayıda asker bulunuyordu.

Çok sayıda ordu kullanıyor



Üretimi Fransız menşeli olan helikopter Eurocopter adıyla da biliniyor.

Cougar'lar Türkiye, Fransa, Almanya ve İspanya dahil çok ülkenin ordusu tarafından kullanılıyor.

