Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, zorlu kış şartlarında aşılama çalışması yürüten sağlık çalışanlarının görüntülerini paylaştı.

Görüntülerle birlite mesaj da yayımlayan Koca, "Şartlar ne olursa olsun sağlık hizmetini ulaştırmak sorumluluğumuz. Ordu ilimizi çok yüksek riskli bölgeden düşük riskli bölge haline getirmek için birlikte gayret etmeliyiz" açıklamasında bulundu.