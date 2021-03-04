Haber Giriş: 4 Mart 2021 Perşembe 22:41Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Koca, aşılama yapan sağlıkçıların görüntüsünü paylaştı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, zor şartlarda aşılama yapan sağlıkçıların görüntüsünü paylaştı. Koca, "Şartlar ne olursa olsun sağlık hizmetini ulaştırmak sorumluluğumuz" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, zorlu kış şartlarında aşılama çalışması yürüten sağlık çalışanlarının görüntülerini paylaştı.
Görüntülerle birlite mesaj da yayımlayan Koca, "Şartlar ne olursa olsun sağlık hizmetini ulaştırmak sorumluluğumuz. Ordu ilimizi çok yüksek riskli bölgeden düşük riskli bölge haline getirmek için birlikte gayret etmeliyiz" açıklamasında bulundu.
Şartlar ne olursa olsun sağlık hizmetini ulaştırmak sorumluluğumuz. Ordu ilimizi çok yüksek riskli bölgeden düşük riskli bölge haline getirmek için birlikte gayret etmeliyiz. pic.twitter.com/k3Kusng6Qk— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 4, 2021
Etiketler: Koronavirüs Fahrettin Koca Koronavirüs Aşısı
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