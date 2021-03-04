Haber Giriş: 4 Mart 2021 Perşembe 23:00Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit askerler için taziye mesajı
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bingöl'den Tatvan’a gitmekte olan askeri helikopterin Bitlis’te elim bir kazaya uğrayarak düşmesi sonucu 11 vatan evladımız şehit oldu. Kahraman şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından, Bitlis'in Tatvan ilçesinde meydana gelen askeri helikopter kazasında şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayımladı.
Erdoğan, "Bingöl'den Tatvan’a gitmekte olan askeri helikopterin Bitlis’te elim bir kazaya uğrayarak düşmesi sonucu 11 vatan evladımız şehit oldu. Kahraman şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" açıklamasında bulundu.
Bingöl’den Tatvan’a gitmekte olan askeri helikopterin #Bitlis’te elim bir kazaya uğrayarak düşmesi sonucu 11 vatan evladımız şehit oldu.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) March 4, 2021
Kahraman şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Kederli ailelerinin ve aziz milletimizin başı sağolsun.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan Şehit
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