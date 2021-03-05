Haber Giriş: 5 Mart 2021 Cuma 00:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'nde tedbirlere uymayan 657 kişiye para cezası
[Fotoğraf: AA]
Kocaeli'nde yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirlerine uymayan 657 kişiye idari para cezası kesildi.
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, salgının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında dün 5 bin 501 iş yeri, 20 bin 200 kişi kontrol edildi.
Denetimlerde, maske takmayan 262, yasaklanan yerlerde sigara içen 82, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 262, karantina ve koronavirüs tedbirlerine uymayan 37, ayakta yolcu kısıtlamasına uymayan 3 sürücü, sosyal mesafe kuralına uymayan 10 kişi ile 1 iş yeri sahibine para cezası uygulandı.
98 şüpheli yakalandı
Ayrıca, çeşitli suçlardan aranan 98 şüpheli yakalandı.
Koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesi amacıyla alınan trafik tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde de 2 bin 500 aracın kontrolü sağlandı.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri
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