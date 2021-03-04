Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yukarımahmutlar köyü girişindeki kontrol noktasında, şüphe üzerine kargo şirketine ait aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada, yurda kaçak yollarla sokulduğu ve piyasa değerinin yaklaşık 150 bin lira olduğu belirlenen saat, yüzük, kolye, bileklik, gözlük, parfüm, kulaklık, Hint kınası ve halhal ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.