Haber Giriş: 4 Mart 2021 Perşembe 23:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kargo aracında gümrük kaçağı eşya ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Kırıkkale'de jandarma ekiplerince durdurulan kargo aracında gümrük kaçağı eşya bulundu. 1 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.
Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yukarımahmutlar köyü girişindeki kontrol noktasında, şüphe üzerine kargo şirketine ait aracı durdurdu.
Araçta yapılan aramada, yurda kaçak yollarla sokulduğu ve piyasa değerinin yaklaşık 150 bin lira olduğu belirlenen saat, yüzük, kolye, bileklik, gözlük, parfüm, kulaklık, Hint kınası ve halhal ele geçirildi.
Gözaltına alınan sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.
Etiketler: Kaçakçılık
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