Haber Giriş: 14 Mayıs 2021 Cuma 22:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şehit Yasin Özdamar'ın kanı yerde kalmadı
[Fotoğraf: AA]
Irak'ın kuzeyinde Uzman Onbaşı Yasin Özdamar'ı şehit eden 2 terörist bölgeden kaçamadan etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, bütün terör inlerinin yerle bir edileceği, tek bir şehidin bile kanının yerde kalmayacağı belirtildi.
Açıklamada, "Metina'da kahraman silah arkadaşımız İs. Uzm. Onb. Yasin Özdamar'ı şehit eden 2 terörist, bölgeden kaçamadan Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi." denildi.
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