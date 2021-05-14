Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, bütün terör inlerinin yerle bir edileceği, tek bir şehidin bile kanının yerde kalmayacağı belirtildi.

Açıklamada, "Metina'da kahraman silah arkadaşımız İs. Uzm. Onb. Yasin Özdamar'ı şehit eden 2 terörist, bölgeden kaçamadan Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi." denildi.

