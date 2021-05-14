Doğu Anadolu'nun doğusu ile kuzeybatı kesimlerinde hava parçalı yer yer çok bulutlu olacak.

Yarın öğle saatlerinde Kars, Ardahan ve Ağrı çevreleri ile Van'ın doğusunda kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceği tahmin ediliyor.

Sıcaklığın iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor.