Burdur'da, İsrail aleyhinde sloganlar atan Türk ve Filistin bayrakları ile Kudüs pankartları taşıyan grup, Gazze'de şehit olanlar için gıyabi cenaze namazı kıldı.

Grup adına açıklama yapan Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Burdur Şube Başkanı İbrahim Gün, terörist İsrail'in saldırılarına karşı binlerce Filistinlinin kanlarıyla ve canlarıyla Mescid-i Aksa'yı savunduğunu söyledi.

Filistinlilerin kadın erkek, genç yaşlı bombalara göğüslerini siper ettiklerini aktaran Gün, İsrail'in sistemli şekilde hem Müslüman kanı dökmeye hem de adım adım Mescid-i Aksa'yı işgal etmeye devam ettiğini vurguladı.

Müslümanları birlik olmaya davet eden Gün, "Müslümanların ve tüm mazlumların birlikteliği inşallah Siyonist İsrail'in ve işgallerinin sonunu getirecektir. Şunu herkes bilmeli ki Siyonizm tüm insanlığa yöneltilmiş bir tehdittir. Hangi renkten ve ırktan olursa olsun bütün Müslümanlar kardeştir." dedi.

Grup, Gazze ve Kudüs'te şehit olanlar için dua etti.