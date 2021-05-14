Manisa- Akhisar kara yolu üzerindeki bir mobilya fabrikasında yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm fabrikayı sardı.

Yangına ilk müdahaleyi yapmak isteyen 2 işçi yaralandı. Yaralanan 2 kişi ambulans ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

[Fotoğraf: DHA]

İhbar üzerine olay yerine jandarmayla birlikte itfaiye ekipleri sevk edildi. 11 itfaiye aracının müdahale ettiği yangın güçlükle söndürüldü.

Fabrikadaki 4 civciv son anda kurtarıldı

Yangının mesai saati dışında çıkması ve fabrikada herhangi bir çalışanın olmaması olası faciayı önledi.

[Fotoğraf: DHA]

İtfaiye ekipleri, yanan fabrikadaki 4 civcivi de son anda alevlerin arasından kurtardı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.