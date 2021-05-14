Haber Giriş: 14 Mayıs 2021 Cuma 18:46Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Manisa'da mobilya fabrikasında yangın: 2 yaralı
[Fotoğraf: İHA]
Manisa'da mobilya fabrikasında çıkan yangın, itfaiyenin yoğun çabası sonucu söndürüldü. Alevlere müdahale etmek isteyen 2 işçi yaralandı.
Manisa- Akhisar kara yolu üzerindeki bir mobilya fabrikasında yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm fabrikayı sardı.
Yangına ilk müdahaleyi yapmak isteyen 2 işçi yaralandı. Yaralanan 2 kişi ambulans ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
[Fotoğraf: DHA]
İhbar üzerine olay yerine jandarmayla birlikte itfaiye ekipleri sevk edildi. 11 itfaiye aracının müdahale ettiği yangın güçlükle söndürüldü.
Fabrikadaki 4 civciv son anda kurtarıldı
Yangının mesai saati dışında çıkması ve fabrikada herhangi bir çalışanın olmaması olası faciayı önledi.
[Fotoğraf: DHA]
İtfaiye ekipleri, yanan fabrikadaki 4 civcivi de son anda alevlerin arasından kurtardı.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Etiketler: Yangın
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