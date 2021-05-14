Haber Giriş: 14 Mayıs 2021 Cuma 18:35Son Güncelleme: Kaynak: DHA
THY İngiltere seferlerini geçici olarak durdurdu
THY, Türkiye'den İngiltere'ye yapılacak seferleri koronavirüs tedbirleri kapsamında geçici olarak askıya aldı.
Türk Hava Yolları (THY) Türkiye çıkışlı İngiltere uçuşlarıyla ilgili açıklama yaptı.
Aktarmalı uçuşlarda herhangi bir kısıtlama bulunmadığının belirtildiği açıklamada şöyle denildi:
"İngiltere otoriteleri tarafından alınan kararlara istinaden 12 Mayıs 2021, 06:00'dan itibaren geçici bir süreyle Türkiye çıkış - İngiltere varışlı uçuşlar yapılamayacaktır. İngiltere'den Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden aktarmalı olarak diğer ülkelere yapılacak uçuşlarımızda ise herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır. Karara ilişkin güncel bilgiler web sitemiz ve sosyal medya hesaplarımızdan yayınlanacaktır."
Etiketler: İngiltere Koronavirüs Tedbirleri THY
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