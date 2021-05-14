Haber Giriş: 14 Mayıs 2021 Cuma 16:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Evinde yangın çıkan engelli kişi hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA]
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde yalnız yaşayan Hamdi Demir isimli engelli kişinin evinde yangın çıktı. Küle dönen ev kullanılamaz hale gelirken, engeli dolayısıyla kendisini dışarıya atamayan Demir, hayatını kaybetti.
Dağbelören köyü Demirci Mahallesi'nde yalnız yaşayan 70 yaşındaki Hamdi Demir'e ait evde yangın çıktı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine yangına, Taşköprü Belediyesi itfaiye ekipleri ile Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazözlerle müdahale edildi. Yangında, engelli olduğu öğrenilen Demir hayatını kaybetti.
Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangında ev ile Demir'e ait köy odası ve 2 samanlık kullanılamaz hale geldi.
Kontrol altına alınan yangını soğutma çalışmaları başlatıldı.
Taşköprü Kaymakamı Çağlar Partal, Belediye Başkanı Abdullah Çatal ve Belediye Başkan Yardımcısı Harun Yalçın köye gelerek incelemede bulundu.
Etiketler: Yangın
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