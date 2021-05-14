Türk Hava Yolları'nın (THY) 34 kabin memuru, bayramın buruk sevincini yaşayan 415 çocuğa bayramlık kıyafet hediye etti.

"İsimsizlerTK" isimli sosyal medya hesabından ihtiyaç sahipleri için harekete geçen ekip, bayram organizasyonu kapsamında ilk olarak Bahçelievler Şeyh Zayed Çocuk Evleri Sitesi'nde bulunan çocuklara bayram hediyelerini verdi.

Ardından da 17 noktada 17 ayrı ekip, çocuklar ve aileleriyle buluştu. Her çocuk için şort, tişört ve gömlekten oluşan 2 takım kıyafet hazırlayan isimsiz kahramanlar, pandemide sokağa dahi çıkamayan çocukların bayram sevinci oldu.

39'uncu projelerini tamamladılar

Gökyüzünde tanıştıkları arkadaşları ile yeryüzünde ihtiyaç sahibi kimselere dokunan kabin memurları bayram organizasyonlarıyla 39'uncu projelerini tamamlamış oldu.

Pandemi döneminde 1007 aileye hijyen ürünü ve erzak ulaştıran iyilik elçileri, Elazığ ve İzmir depremlerinde de etkilenen bölge halkına yardıma yaptı. Yardımsever arkadaşlarını aile olarak tanımlayan grup, yaptıkları çalışmalar sonucunda Mardin'de bir ana sınıfı ve Ağrı'da ise bir kütüphane açtı.